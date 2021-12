La pomme, fruit de l'automne

Pommes bonne femme





Pour 6 personnes

Temps : 30 minutes





- 6 pommes à chair assez ferme et parfumée

- 3 cuillères à soupe d'eau

- 50 g de sucre en poudre

- 50 g de gelée de groseilles

- 50 g de beurre





Essuyez les pommes sans les peler.



Evidez-les avec un vide-pomme ou à défaut en ôtant le trognon à l'aide d'un couteau très fin, en découpant le trognon sans trancher le fruit qui doit rester entier.



Entaillez la peau des pommes de rainures verticales pour éviter qu'elles n'éclatent.

Posez les pommes dans un plat allant au four.

Remplissez le vide des pommes avec du sucre en poudre, du beurre et de la gelée de groseille.

Versez l'eau.

Mettez au four (th. 6 - 190 °C).

Laissez cuire 20 minutes en arrosant de temps en temps les pommes.

Servez aussitôt dans le plat en recueillant le beau sirop clair qui se trouve au fond.



