Basket : le CBC remet ça ce samedi à domicile

Après la claque reçue à Lorient la semaine précédente, le CBC se devait de réagir avec la réception de Cergy samedi 8 novembre. C’est ce qu’ont fait les hommes d’Hervé Coudray, et de quelle manière ! Les Caennais ont complètement étouffé l’équipe adverse, pourtant fraîchement reléguée de Nationale 1 (87-49). “Au niveau du résultat, c’est vraiment la réaction que j’attendais de la part de mes joueurs”, confie l’entraîneur cébéciste.

C’est surtout grâce à un gros travail défensif que le CBC s’est offert un match facile, face à une formation solide de la poule. “Même si on n’a pas été particulièrement adroit, si on défend comme ça, c’est beaucoup plus facile.” Il va falloir continuer avec la même motivation pour la réception de Gravenchon samedi 15 novembre (20h). “C’est une équipe qu’il ne faut pas prendre à la légère, conclut le coach. Ils n’ont rien à perdre, et quand ils sont adroits, ils peuvent créer la surprise.”