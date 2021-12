Nucléaire : Caen au coeur du réseau normand

Le Ganil a en charge la recherche fondamentale, le centre Cyceron se penche sur les applications médicales et Archade s'intéresse à l'hadronthérapie, nouvelle technologie de lutte contre le cancer. Désormais, il faut compter aussi avec Nucleopolis, nouveau pôle normand des sciences nucléaires et de leurs applications, qui entend rassembler ces différentes composantes avec les grands établissements nucléaires de la Manche et promouvoir les applications sanitaires et énergétiques du nucléaire.

A peine lancé, Nucleopolis fédère déjà 45 acteurs régionaux de la filière, qui ont peine à communiquer entre eux. Hébergée dans un immeuble discret, dans le cadre de l'école d'ingénieurs Ensicaen, l'association est chargée de les rapprocher et de leur faire bénéficier de toutes les opportunités possibles. « Il s'agit dans ce sens de développer des relations avec d'autres régions françaises et faire valoir nos compétences à l'international”, précise son directeur Stéphane Bresson .



