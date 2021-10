Liz Cherhal susurre ses doux secrets aux Bains Douche à Elbeuf

La chanteuse nantaise à l’accordéon n’a pas son pareil pour raconter des histoires, fables modernes morales ou immorales, elle croque des sujets graves qu’elle cuisine jusqu’à en tirer le meilleur pour le rire. Elle puise dans ses histoires personnelles ou imagine des aventures fictives chantées à la première personne. Avec un premier disque sorti en 2011, Il est arrivé quelque chose et une distinction offerte par l’académie Charles Gros, Liz Cherhal révèle ses talents de narratrice et séduit par son univers salé/sucré.

Avec ses nuances doucement dosées, Liz Cherhal s’amuse de tout et dresse un univers musical tendre, intime et ouaté. Sous le sourire plane l’ombre d’une tragédie latente : des chansons profondément humaines.

Pratique. Vendredi 14 novembre à 20 h 30. Les Bains Douches à Elbeuf. Tarifs 6,3 à 11,6 €. Tél. 02 32 96 99 22