Rangoun (AFP). Birmanie: Obama appelle à des élections libres, Suu Kyi dénonce l'injustice

Le président américain Barack Obama a appelé vendredi à des élections "libres et équitables" en 2015 en Birmanie, au côté de l'opposante Aung San Suu Kyi. Il a lancé cet appel lors d'une conférence de presse à Rangoun, à un an de législatives fin 2015 qui pourraient conduire Suu Kyi à la présidence, si la Constition était modifiée De son côté Aung San Suu Kyi a critiqué comme "injuste et antidémocratique" la Constitution de son pays, qui l'empêche de devenir président, aux côtés de Barack Obama. "Les gens réalisent que c'est injuste et anti-démocratique", a-t-elle dit, ajoutant: "Ce n'est pas juste de discriminer un citoyen en particulier".

