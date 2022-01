Musée des Beaux-Arts de Caen : une nouvelle œuvre passée au crible

Prochain candidat à cette analyse : le tableau 'La Remise de l'ordre du Saint-Esprit au prince Vaini par le duc de Saint-Aignan en l'église Saint-Louis-des-Français, le 15 septembre 1737”, de Gionanni Pannini. Un tableau tiré de faits réels au nom complexe, qui cache en fait ' toute la vie mondaine et artistique de la Rome pontificale de la première moitié du XVIIIe siècle. Cette remise de l'ordre le plus prestigieux de la monarchie française à un prince romain constituait un acte politique fort ou apparat rimait avec diplomatie. ” Vous souhaitez plus d'informations ? Rendez-vous au musée !



Pratique : A partir du 20 novembre au musée des Beaux-Arts. 2/3 euros. 02 31 30 47 70



