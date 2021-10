La 8ème édition du salon Planète Créa s'achève à Caen

Depuis 9h30 et jusqu’à 18h30, plus de 1 500 visiteurs étaient attendus pour venir échanger avec une soixantaine d’exposants et consulter des conseillers en création d’entreprise. Des conférences sont au programme pour informer sur les statuts juridiques aux assurances en passant par l’auto-entreprenariat.

Pour les porteurs de projet qui n’en sont qu’à leurs débuts, de nombreux organismes sont présents pour les conseiller et les diriger. Les projets plus avancés peuvent, eux, rencontrer des organismes de financements ou encore des agences de communications qui leur permettront de mieux se lancer. Que ce soit des étudiants désireux de monter une société ou des salariés voulant prendre leur liberté, tous les profils peuvent se rendre à ce salon.

Pratique. Jusqu'à 18h30 au centre des Congrès de Caen, entrée gratuite. Plus d’infos sur www.planete-crea.com