Montévrain (France) (AFP). Chasse au tigre en région parisienne

La police, les pompiers et même un chien spécialisé dans la chasse à l'ours traquaient jeudi un tigre en liberté dans une ville à 40 km à l'est de Paris, où les habitants ont été invités à rester chez eux et les enfants confinés à l'école. "Depuis ce matin, on court après, des policiers essaient de l'intercepter", a relaté une source policière à l'AFP. Un périmètre de sécurité de la taille de quatre ou cinq terrains de football a été mis en place tout autour d'un espace boisé à la limite entre Montévrain et la commune voisine de Chessy, en Seine-et-Marne. A la mi-journée, une dizaine de véhicules de pompiers et de police étaient installés le long d'un terrain de foot à côté d'une zone pavillonnaire et d'un supermarché, là où le tigre, dont l'origine reste mystérieuse, a été aperçu, a constaté un journaliste de l'AFP. Près de soixante personnes sont mobilisées, dont des pompiers munis d'armes paralysantes, et un hélicoptère tournoyait autour de la zone. Un chien d'ours de Carélie, canidé spécialisé dans la chasse à l'ours et au gros gibier, a également été lancé sur les traces du tigre, une bête dont le poids est estimé à 70 kg, a précisé le maire de Montévrain, Christian Robache. Des caméras thermiques doivent permettre de le localiser, pour le capturer, de préférence sans le tuer. Le tigre, dont les forêts d'Asie sont l'habitat naturel, est une espèce protégée. "Dans la mesure du possible, on essaie de l'endormir. S'il se montre dangereux ou agressif, l'ordre sera donné de l'abattre", a précisé la préfecture. Par sécurité, les alentours ont été bouclés et les enfants de cette bourgade de Seine-et-Marne confinés à l'école. "Nous appelons les habitants à la prudence et à ne pas sortir de chez eux, ou à rester dans des véhicules clos. Toute personne qui voit le tigre doit appeler la police ou les pompiers", a-t-on souligné à la mairie. - 'Je crois que j'ai vu un lynx' - Evasion d'un cirque, fuite d'un zoo, bête détenue illégalement par un particulier? Parallèlement à la traque du tigre, les autorités cherchent à savoir d'où il peut venir. Le Parc des Félins, à Nesles, à une trentaine de kilomètres de Montévrain, et un cirque passé récemment dans les environs ont été interrogés, mais aucune perte d'animal n'a été rapportée, a-t-on précisé à la préfecture. Ce cirque, installé sur le parking du supermarché, en est parti il y a quelques jours, mais "n'avait pas de tigre", a ajouté M. Robache. Montévrain est aussi à deux pas de Disneyland Paris, mais la fuite du tigre n'a a priori pas de rapport avec le parc d'attraction, de source proche de l'enquête. La première alerte a été donnée jeudi vers 08H30 par la femme du gérant d'un supermarché de Montévrain, qui l'a pris en photo. "C'est mon épouse qui l'a vu ce matin, sur le parking de l'Intermarché", a relaté à l'AFP ce commerçant, Jean-Baptiste Berdeaux. "Elle n'est pas sortie de la voiture et m'a appelé pour me dire +je crois que j'ai vu un lynx+", a-t-il ajouté. La femme a pris l'animal en photo, que le couple a montrée à des policiers qui se trouvaient là. Sur ces clichés, on aperçoit un fauve au pelage roux sur un monticule d'herbe. Des joueurs de tennis ont également déclaré avoir vu l'animal, selon une source proche de l'enquête.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire