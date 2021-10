Hockey : Interview d'Ari Salo, nouvel entraîneur des Dragons

Quand avez-vous été contacté par le club ?

“Je suis venu à l’intersaison pour m’occuper des jeunes et pour, de temps en temps, aider Rodolphe Garnier. Mais ma priorité, c’était les U22. Puis est arrivé ce qu’il s’est passé : Rodolphe m’a appelé pour me dire qu’il était licencié. Le club m’a contacté. Au départ, j’ai dit que j’allais réfléchir car je voulais vraiment me concentrer sur les jeunes. Mais leur discours m’a fait changer d’avis. Après, je suis plutôt là par intérim plutôt que sur le long terme.”



Guy Fournier, jusque-là manager général, se rapproche des vestiaires. Quel sera son rôle ?

“J’ai la responsabilité de l’équipe première mais c’est important que quelqu’un d’un peu extérieur comme Guy donne son avis.”



Comment avez-vous été accueillis par les joueurs ?

“Ce n’est pas facile pour eux. Certains ont travaillé longtemps avec Rodolphe. Mais j’ai été positivement surpris.”



Que manque-t-il à l’équipe pour remonter au classement (Rouen est actuellement 10e de Ligue Magnus) ?

“Il ne manque pas grand chose pour inverser les résultats. Il y a eu beaucoup de 2-1, 3-1, 3-2 contre nous. Il faut être un peu plus organisé, il faut un peu plus cadrer les joueurs.”



N’est-ce pas un problème de joueurs ? Beaucoup de recrues sont arrivées à l’intersaison...

“C’est vrai que les nouveaux joueurs ont besoin de temps d’adaptation. Ils découvrent parfois une nouvelle façon de jouer. Il faut du temps, et à Rouen, il n’y a pas beaucoup de temps.”



Vous connaissez bien les jeunes joueurs pour avoir coaché les U22. Y’en a t-il qui ont le niveau pour jouer avec l’équipe première ?

“Avec la trêve internationale, certains U22 se sont entraînés avec l’équipe première. Par exemple, Fabien Colotti a le niveau mais il faut qu’il confirme dans la durée et la régularité. Il faut travailler et les jeunes veulent tout, tout de suite !”



Doit-on s’attendre à des surprises lors des prochains matchs ?

Cela dépend ce qu’on appelle des surprises. Oui, chaque entraîneur a ses préférences, sa façon de jouer. Il y a de petits détails à modifier dans le travail défensif et offensif. Après, la priorité, c’est de gagner des matchs et participer aux play-off .

A noter que le nouvel entraîneur a passé avec succès son baptême du feu avecune victoire 5/1 en 1/4 de finale retour de la Coupe de la Ligue contre Brest, mercredi 12 novembre.