Survols de drones : un radar de surveillance à Maupertus (actualisé)

C'est le Cherbourgeois Yannick Rousselet, chargé des questions nucléaires chez Greenpeace, qui a révélé l'information sur Twitter, lundi 10 novembre, passée inaperçue jusqu'à mercredi soir :

Déploiement d'un radar ANGD dans le Cotentin.La protection de La Hague et Flamanville vis à vis des drones s'organise pic.twitter.com/mB2wo3vzTP — Rousselet Yannick (@plutonyck) 10 Novembre 2014

Une portée de 100 km

Ce radar est déployé près de l'aéroport de Maupertus.Un radar "Aladin Nouvelle Génération Durci" qui a "une portée de 100 km environ" nous apprend le site du ministère de la Défense. Cependant, rien ne dit qu'il sera possible d'identifier et surtout d'intercepter des drones avec cet engin, selon Yannick Rousselet :

Après ce tweet, une source officielle mais qui souhaite rester anonyme a indiqué à l'AFP qu'un "certain nombre de moyens techniques", dont des radars militaires, "ont été déployés à proximité des sites et des centrales nucléaires récemment survolés par des drones". Et d'ajouter : "Vous comprendrez aisément que n'allons pas communiquer, pour des raisons d'efficacité, sur le type de moyens déployés et sur les lieux où ils sont déployés".

"Un double discours"

Greepeace regrette qu'il soit si compliqué d'obtenir des informations auprès des autorités, et trouve cela inquiétant :

Pour Yannick Rousselet, si l'Armée déploie des radars comme celui de Maupertus, c'est bien la preuve que ces drones sont inquiétants. Pourtant, il note que dans les discours officiels la thèse des plaisantins qui manipulent ces "jouets" volants est encore présente. Il dénonce un double discours :

Tirer sur les drones ?

Lors de la dernière Commission Locale d'Information sur la centrale de Flamanville, qui a réuni élus, scientifiques et syndicats, l'un des participants demandait que l'on "tire à vue" sur les drones. Selon Yannick Rousselet ce n'est pas aussi simple :

Des dispositifs de radars sont régulièrement testés à Maupertus ou dans la Hague, comme en avril dernier.