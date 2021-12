Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine

James Blunt

James Blunt nous présente cette semaine son 3ème album. L'ex militaire l'a baptisé « Some Kind of Trouble ». Espérons que le succès continue pour lui qui a déjà vendu plus de 2 millions d'albums en France. Voici « Stay the night », 1er extrait de ce nouveau CD, que vous avez pu découvrir sur Tendance Ouest:

Vidéo 1 en bas de l'article



Florent Pagny

« Tout et son contraire », c'est le titre du 13ème album studio de Florent Pagny, 20 ans tout pile après ses débuts. Grégoire, Calogero, Marc Lavoine et Pascal Obispo sont quelques uns des artistes qui ont travaillés avec lui sur ce nouvel opus. Voici « Te jeter des fleurs », 2ème extrait de l'album:

Vidéo 2 en bas de l'article



Jena Lee

Jena Lee a été découverte l'an dernier par le public français avec un style qui lui est propre: le « Emo-R'n'B ». Un style qui a séduit puisque son 1er album a été certifié double disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires écoulés. A elle de confirmer avec « Ma référence » dont l'un des titres est une collaboration avec le rappeur caennais Orelsan. Voici le 1er extrait « US boy »:

Vidéo 3 en bas de l'article



Kid Cudi

Kid Cudi fait danser, c'est un fait. On l'a entendu avec « Day 'n nite » puis avec David Guetta dans «Memories », là c'est son retour avec un 2ème album initulé simplement « Man on the moon 2: the legend of Mr Rager ». Ecoutez le 1er single qui le représente : « Erase me »:

Vidéo 4 en bas de l'article