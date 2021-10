New Delhi (AFP). Mort de femmes stérilisées en Inde: le chirurgien arrêté

La police indienne a arrêté le chirurgien ayant stérilisé samedi plus de 80 femmes dans le centre du pays dont 13 sont mortes et des dizaines d'autres sont hospitalisées pour des complications, a annoncé jeudi un responsable de la police locale. R.K. Gupta a été arrêté mercredi soir pour être interrogé et sera présenté à un tribunal de l'Etat du Chhattisgarh jeudi après-midi, a dit Pawan Deo, responsable de la police du district de Bilaspur. Le médecin a opéré en cinq heures 83 femmes qui avaient été indemnisées 1.400 roupies (près de 20 euros) dans le cadre d'un programme de stérilisation financé par l'Etat pour limiter la croissance de la population. "Il a été arrêté. Il sera présenté dans l'après-midi à un tribunal", a dit le policier par téléphone à l'AFP. La police a prévu de saisir l'équipement utilisé pendant les opérations, a-t-il précisé, craignant qu'il ait pu être infecté avant même les premières interventions chirurgicales. Les victimes ont commencé à vomir et à souffrir d'une baisse de la pression sanguine peu après l'opération. Ces femmes ont subi une stérilisation par voie laparoscopique, procédé censé être peu invasif. L'intervention consiste à bloquer les trompes utérines, généralement sous anesthésie générale. La stérilisation est l'une des méthodes les plus répandues de planning familial en Inde, où nombre d?États organisent des opérations de stérilisation de masse visant généralement les femmes des zones rurales. Il s'agit en théorie d'une démarche volontaire mais selon des ONG, les femmes sont souvent peu informées et soumises à de fortes pressions de la part d'employés des gouvernements locaux. Ces ONG dénoncent les conditions d'hygiène souvent déplorables dans lesquelles ont lieu les opérations.

