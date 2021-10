Xavier Le Coutour inquiet des « signaux de retrait » de la nouvelle municipalité caennaise

D'un naturel plutôt discret, Xavier Le Coutour, ancien adjoint au maire de Caen en charge de l'urbanisme aujourd'hui dans l'opposition, a décidé de sortir de son silence ce mercredi 12 novembre. Il se dit préoccupé par les « signaux de retrait » envoyés par l'équipe du maire élu en mars dernier, Joël Bruneau (UMP). « La suppression des travailleurs sociaux à la Grâce-de-Dieu, la disparition des Arts florissants... Ce sont deux domaines différents mais qui expriment tous les deux une vision de court terme ».

Ce médecin caennais, élu Citoyens à Caen – PRG, estime aujourd'hui que « le manque de cohérence entre les objectifs et les moyens est dangereux ». Notamment sur fond de réunification de la Normandie. Ecoutez-le :

Xavier Le Coutour exhorte donc Joël Bruneau a invité au plus tôt ses homologues de Rouen et de Caen afin d'organiser une réunion des maires sur la réunification.

Ce matin, l'ancien adjoint de Philippe Duron, a aussi annoncé le lancement, à partir du 27 novembre prochain de deux permanences hebdomadaires, le jeudi de 17h à 19h, au sein des maisons de quartier de Vaucelles et du Chemin-Vert. « Citoyens à Caen – PRG a quelque chose de spécial à apporter. Ça ne sera pas facile et l'effort sera long mais l'objectif, c'est bien de regagner Caen dans cinq ans et demi ». Ecoutez Xavier Le Coutour :

Pour prendre rendez-vous et participer aux permanences : xlecoutour@caen.fr, cmaguet@caen.fr