Paris (AFP). Philae largué sur la comète Tchouri - EN DIRECT

16:31 GMT - Hollande - "Le président @fhollande vient d'assister à l?atterrissage du robot @Philae 2014#Rosetta", indique l'Elysée dans un tweet. 16:25 GMT - H-E-U-R-E-U-X! - "Nous sommes très heureux", confie Andrea Accomazzo, directeur de vol de la mission Rosetta au Centre européen d'opérations spatiales à Darmstadt (Allemagne) 16:20 GMT - "Un grand pas" - "C'est un grand pas pour la civilisation humaine", se réjouit Jean-Jacques Dordain, directeur général de l'ESA. "Nous sommes les premiers à l'avoir fait et c'est cela qui restera pour toujours". 16:12 GMT - Mission - La mission du robot laboratoire Philae est désormais de faire des prélèvements qui donneront des informations sur les origines du système solaire, voire sur l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre 16:07 GMT - "Nous sommes sur la comète" - "Nous sommes sur la comète" Tchourioumov-Guérassimenko, "nous sommes très heureux", se félicite l'ESA. Philae avait été largué par la sonde européenne Rosetta sept heures plus tôt, à plus de 510 km de la Terre. 16:05 GMT - "Touchdown" - "Touchdown for @Phila@2014!", twitte l'ESA à l'atterrissage du robot 15:04 GMT - Holà! - Applaudissements nourris au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) de l'Agence spatiale européenne à Darmstadt (Allemagne) 16:03 GMT - LE ROBOT PHILAE S'EST POSE SUR LA COMETE TCHOURI, PREMIERE DANS L'HISTOIRE SPATIALE 15:58 GMT - Suspense - La confirmation de l'atterrissage du robot était attendue au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) autour de 16H00 GMT (17H00 heure de Paris) 15:44 GMT - "Déjà un succès" - La mission Rosetta "est déjà un succès", mais "il faut que Philae atterrisse", déclare le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), Jean-Jacques Dordain, quelques minutes après l'annonce de la séparation du petit robot par la sonde européenne 15:41 GMT - La sonde européenne Rosetta , qui navigue depuis 10 ans dans l'espace, largue son petit robot Philae qui doit tenter d'atterrir sur sur le noyau de la comète Tchourioumov-Guérassimenko, une première dans l'histoire spatiale. Cette mission d'"archéologie spatiale", entamée en 2004 avec le lancement de Rosetta, cherche à percer l'évolution du système solaire depuis sa naissance, les comètes étant considérées comme des vestiges de la matière primitive. La grande inconnue reste ce qui attend Philae à l'arrivée sur la comète. EN DIRECT

