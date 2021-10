Bonne table : chez Tante Francine, comme à la maison

Une fois rentré sous le chapiteau du restaurant, place aux assiettes ! Enfin presque : la maison offre un verre de rosé à chaque client. Une initiative sympathique.

En entrée, ce sera une douzaine d’escargots avec son beure persillé (8 €) : un met qui rappelle un peu les repas de fête ! En plat, nous avons l’embarras du choix : magret de canard, quart de poulet, choucroute au porcelet ou choucroute royale... Mais je choisis finalement, en bon gourmand, le jarret et ses frites (16,20 €), pendant que mes collègues préfèrent un cochon grillé pour l’un (16,20 €), saucisses de Francfort pour l’autre (6,5 €). Si le cochon est très bon et les saucisses classiques, le jarret fait son effet : tendre, savoureux et très copieux. Les frites, elles, ne sont pas faites maison : un peu décevant.



Place au dessert, enfin pour ceux qui le peuvent encore. Ce sera un mœlleux au chocolat (6 €). Bon et fondant, ce mœlleux a l’avantage d’être accompagné de chantilly et d’une boule de glace vanille, ce qui n’est pas indiqué sur la carte. Après ça, pas question d’avoir encore faim !



Pratique. Foire Saint-Romain, Tante Francine, jusqu’au 23 novembre.