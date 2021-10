Rouen : un immeuble bloqué pour un cas suspect d'Ebola

Quelques dizaines d'employés de l'immeuble de bureaux patientent dehors depuis ce midi. L'une d'elles raconte : "Je suis sortie de l'immeuble à 12h30 pour prendre ma pause déjeuner. Quand je suis revenue à 13h15, on ne pouvait plus rentrer." Si les employées n'ont pas reçu davantage d'informations, la rumeur évoque un cas suspect d'Ebola : "Quelqu'un se serait présenté à l'Office de l'Immigration, situé dans cet immeuble, et pourrait être victime d'Ebola."

L'Agence Régionale de Santé, elle, ne communique que s'il s'agit d'un cas avéré. On n'en est pas encore là. Pour rappel, le CHU de Rouen fait partie des 12 établissements de France habilités à recevoir des victimes du virus Ebola.

Les employés de l'immeuble sont actuellement en train de regagner les locaux. Selon nos premières informations, qui sont à prendre avec beaucoup de précaution, les premiers résultats du test seraient négatifs.