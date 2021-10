La réalité virtuelle se projette à Caen

“Il s’agit d’un outil qui pour nous est le fruit de 20 ans de travail, explique Pascal Buléon, directeur de la MRSH. Tout est parti d’une maquette en plâtre de la Rome Antique dont l’université était légataire, et dès 1994, nous avons eu l’envie, au delà de la restitution virtuelle, de pouvoir réaliser une visite interactive.”



Accueillir toutes les disciplines

Suite à une consultation des différents départements, afin de bien saisir les enjeux que peut représenter pour chacun la réalité augmentée, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l’Université (CIREV) a vu le jour en 2006. “Et nous procédons donc à son extension avec un nouvel équipement pour 2016 qui participe à la transformation des activités motrices de notre région, dont le numérique fait désormais clairement partie.”

Ce nouveau centre pourra accueillir des chercheurs aux horizons divers. Trois groupes de scientifiques issus de domaines divers (santé, sport, patrimoine) sont déjà inscrits au planning. “Dans le premier cas, il s’agira d’expérimentations qui concerneront la sécurité routière, comme la traversée d’une voie par des personnes âgées ou de conducteurs assommés par la fatigue ou après avoir pris des médicaments”, explique Philippe Fleury, directeur du CIREV. Se retrouver alors plonger dans une salle qui donne l’impression d’être dans le réel confère l’avantage de pouvoir se faire renverser sans que les conséquences soient dramatiques... Des patients souffrant de troubles de l’oreille interne seront également inviter à plonger dans des piscines ou des labyrinthes virtuels dans le cadre de leur thérapie. D’autres touchés par la maladie d’Alzheimer s’y rendront également pour tester leur mémoire. Et l’université entend bien accueillir le plus grand nombre possible de disciplines.

Ces mondes virtuels seront reconstitués dans cette future salle immersive de 290 m2 grâce à un matériel innovant. Certains projecteurs peuvent coûter jusqu’à 50 000 euros. “De telles installations devraient nous permettre d’attirer des chercheurs et autres scientifiques de la France entière, mais aussi d’un peu partout en Europe”. A cet effet, un amphithéâtre d’une capacité de 150 places doit jouxter la salle immersive, pour des démonstrations et tests en temps réels. Ces derniers seront alors retransmis en direct grâce à des calculateurs ultra-performants. “Ce n’est pas l’énième opération de ce genre qui se fait en France et ce nouvel équipement projette notre communauté universitaire dans le bon sens, celui de l’innovation”, s’enthousiasme Pascal Buléon.



Photo en tête d'article. CAVE 5 faces de l’Université de Northampton, UK, affichant les logiciels Ensight et Autodesk Showcase en fusion, avec le logiciel de réalité virtuelle TechViz XL





REPERES

Réalité virtuelle > Les simulations offrent des réponses aux évolutions technologiques, sociétales et industrielles en matière de modélisation, production, santé, architecture...

A la pointe > En 2006, l’université de Caen a été l’une des premières en France à structurer l’activité “réalité virtuelle” en créant un centre interdisciplinaire dédié.

International > La Maison de la recherche en sciences humaines accueille 30 colloques nationaux et internationaux par an. Plus sont espérer avec l’extension.

Chantier > Une enveloppe de 2,2 millions d’euros est prévue pour ce chantier. Plus de 5 000 heures de travail sont nécessaires pour la construction.