La mairie veut faire des Boréales la vitrine de Caen

La municipalité caennaise souhaite en faire une vitrine de la ville, partout en France, mais également à l’international. “Le tourisme et notamment le tourisme culturel demeure un enjeu majeur pour le développement de l’économie locale, soutient Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe à la culture. Nous augmenterons donc les dotations de manière à soutenir nos ambitions à ce sujet.”



Une ville aux couleurs des Boréales

La municipalité souhaite que les Caennais s’approprient le festival, avec une ville aux couleurs des Boréales pendant toute la durée de la manifestation. “Ce qui à l’avenir nous invitera peut-être à faire moins que huit jours.” Dans les années à venir, les commerçants et les associations sportives et culturelles pourraient être conviés à se mettre à l’heure scandinave pendant quelques jours. “Nous avons choisi de soutenir les Boréales pour leur côté pluridisciplinaire, pour la rigueur de l’organisation depuis 23 ans et pour les nombreux liens que le festival a déjà tissés.”

Cet événement consacré à la culture nordique au sens large, joue depuis sa création sur plusieurs tableaux : littérature, théâtre, musique, colloques... Et entend poursuivre son développement. “Ce festival permet de travailler l’identité profonde de notre région, puisque le mot “Normandie” renvoie aux hommes du Nord, aux Vikings, explique Jérôme Rémy, directeur artistique des Boréales. Nos relations avec l’Europe du Nord doivent dépasser le cap de la culture.” Et c’est ce que la mairie souhaite développer.