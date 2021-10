Paris (AFP). La bataille pour Club Med se poursuit avec la surenchère à 23 euros de l'italien Bonomi

La bataille pour la prise de contrôle du Club Méditerranée a pris une nouvelle tournure mardi avec la surenchère à 23 euros par action de l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi, qui bénéficie en outre désormais de l'appui du fonds américain KKR. M. Bonomi et ses partenaires ont surenchéri sur l'offre publique d'achat du conglomérat chinois Fosun sur le Club Méditerranée, proposant un euro de plus qu'eux par action, a annoncé l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans un communiqué où l'AMF a précisé que le titre a été suspendu à la Bourse de Paris à 16H35, pour ne reprendre que mercredi matin à l'ouverture. Selon le communiqué de l'AMF, M. Bonomi, via Global Resorts SAS, véhicule mis en place par la société Investindustrial de l'homme d'affaires italien, a en parallèle accru sa participation dans le capital du Club Med pour monter à 15,93% du capital du groupe de tourisme. Le relèvement du prix de l'OPA à 23 euros valorise le Club Med à 874 millions d?euros, selon un communiqué de Global Resorts. La précédente offre de M. Bonomi et ses alliés (à 21 euros par action) valorisait l'entreprise à 790 millions, alors que la contre-offre de Fosun avait porté ce montant à 839 millions. Avant sa suspension, le titre Club Med cédait 0,82% à 23,11 euros, mardi. Depuis mi-septembre, le titre évoluait au-dessus des 22 euros, prix proposé par Fosun, signe que le marché misait déjà sur une surenchère de l'italien. Depuis mardi, M. Bonomi bénéficie en outre de l'appui du grand fonds américain KKR. Global Resorts assure ainsi dans son communiqué que "parmi les co-investisseurs financiers minoritaires, figure également désormais KKR", sans préciser le montant de sa participation. Une source proche du dossier avait indiqué lundi à l'AFP que des discussions étaient en cours mais qu'en cas d'entrée de KKR au capital de Global Resorts, Investindustrial en resterait l'actionnaire principal. Les autres partenaires (sud-africain, brésilien) devaient aussi rester dans le montage. Le fonds américain est déjà associé à l'homme d'affaires italien dans le parc de loisirs espagnol PortAventura, l'un des mastodontes d'Europe avec ses 4 millions de visiteurs par an. M. Bonomi avait acquis la moitié de PortAventura en 2009, avant d'en prendre le contrôle total fin 2012 puis de revendre 49,9% du capital à KKR fin 2013. En 1989, KKR avait racheté avec fracas pour 25 milliards de dollars le groupe agroalimentaire et cigarettier RJR Nabisco, avant d'en sortir en 1995 sur un bilan décevant. Le camp Fosun soutenu par la direction du Club Med propose 22 euros par action, après avoir amélioré le 12 septembre son offre précédente. Cette OPA se clôt le 20 novembre au soir. M. Bonomi et ses alliés l'entrepreneur sud-africain Sol Kezner et le groupe hôtelier brésilien GP Investments avaient théoriquement, selon les règles boursières, jusqu'au 13 novembre au soir pour répliquer à Fosun, soit 5 jours ouvrés avant la clôture de son offre également prévue le 20 novembre. En cas de succès, Global Resorts a indiqué dans son communiqué avoir l?intention de nommer comme président du conseil d'administration de Club Med Serge Trigano, ex-PDG du groupe et fils du fondateur, ainsi que deux représentants de KKR au sein de cette instance. De son côté, Gaillon II, mené par le conglomérat chinois Fosun avec des partenaires, a expliqué dans un communiqué "étudier ce nouveau projet et ses modalités" après avoir été informé "du dépôt auprès de l?AMF d?une nouvelle offre de Global Resorts". En attendant un énième rebondissement, le Club Med retient son souffle, au beau milieu de l'une des batailles boursières les plus longues ces dernières années sur la place de Paris. La première offre publique d'achat de Fosun, alors allié à la société Axa PE, devenue Ardian, remonte à fin mai 2013 et s'inscrivait alors à 17 euros par action. Un an plus tard, en juin dernier, Andrea Bonomi faisait brusquement grimper les enchères à 21 euros. Malgré toutes ces incertitudes, les salariés exprimaient un taux de satisfaction exceptionnellement élevé quant au fait de travailler pour Club Med (93%), selon une étude du cabinet Inergie publiée début octobre. Club Med employait 13.000 salariés en équivalent temps plein fin 2013.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire