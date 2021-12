Paris (AFP). La bataille pour Club Med continue avec une nouvelle surenchère de l'Italien Andrea Bonomi

La bataille d'OPA pour le contrôle du Club Méditerranée continue: l'Italien Andrea Bonomi a surenchéri vendredi à 24 euros par action et la balle est désormais dans le camp du chinois Fosun, qui a jusqu'au 19 décembre pour décider de la suite. M. Bonomi et ses partenaires, dont le fonds américain KKR, qui va prendre "entre 20 et 40%" de la société Global Resorts portant l'offre, ont remis sur la table 41 millions d'euros et leur projet valorise désormais Club Med à 915 millions d'euros. Ils avaient jusqu'au 17 décembre pour répliquer après la surenchère annoncée lundi par le chinois Fosun et ses soutiens, qui proposent 23,50 euros par action et valorisent Club Med à 897 millions d'euros. Mais il n'aura fallu que quatre jours à M. Bonomi pour boucler son dossier de financement et revenir dans la course. Il a du coup gâché vendredi la fête du PDG Henri Giscard d'Estaing, qui soutient Fosun et inaugurait au même moment en grande pompe un village-club haut de gamme flambant neuf dans la station de ski de Val Thorens (Savoie). Le conseil d'administration du Club Med a pris acte vendredi soir de la surenchère, en rappelant "ses préoccupations" - sur la durée du processus d'OPA, le plus long de l'histoire de la bourse de Paris. Lundi, le camp Fosun soutenu par la direction du Club Med avait relevé son prix en assurant être la seule alternative crédible à long terme pour la marque au trident. M. Giscard d'Estaing avait dénoncé le projet d'Andrea Bonomi et de KKR comme "clairement financier". M. Bonomi a récusé vendredi toute volonté de faire une opération financière de "court terme" qui serait assortie de ventes massives d'actifs ou de coupes dans les effectifs - ce dont le soupçonne la partie adverse. "Nous n'avons aujourd'hui pas de plans sociaux sur Club Med, il n'y a pas de raison de s'inquiéter", a-t-il dit. - Sortir de la Bourse - "Club Med est une marque forte mais qui a besoin d'investissements en ce moment. C'est un plan de relance et de croissance que nous voulons faire, avec 150 millions d'euros d'investissements suppplémentaires. Pas un plan de coupes. Il est impossible de relancer le Club Med en faisant des coupes et sans avoir une approche industrielle de long terme", a-t-il martelé, en se disant prêt à "mettre encore plus d'argent" que ces 150 millions si nécessaire. "Confiant et déterminé", l'Italien a esquissé un engagement d'"au moins sept ans" dans Club Med: c'est le "cycle financier classique d'investissement" dans lequel il s'engage "pour ce type de transaction". Il a redit son intention de sortir Club Med de la Bourse, pour lui donner la "période de calme" nécessaire pour "travailler à sa relance", sans la pression liée à des publications trimestrielles. Mais un retour ultérieur est probable ensuite, a-t-il dit. Il a insisté sur la "capacité d'entreprise très forte" du fonds américain KKR. "Ce n'est pas un investisseur spéculatif". Et "pour relancer le Club Med, il faut de l'argent, du temps, des plans de très long terme", a dit M. Bonomi. Il a dénoncé la réduction massive du nombre de villages Club Med et les résultats du groupe. "Depuis 2001, le chiffre d'affaires de Club Med a diminué de 17%, le nombre de villages a diminué de 45%, les villages en France ont diminué de 20%, le nombre de clients a baissé de 31%, le nombre de clients en France a lui baissé de 41% et les investissements dans les villages ont baissé de 36%", a dit M. Bonomi. Et de lancer: "Nous espérons être au contrôle le plus vite possible pour changer la situation". M. Bonomi veut rééquilibrer les activités du groupe entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, en mettant plus l'accent sur la France et moins sur la Chine. Il entend confier la présidence non exécutive du Club Med à Serge Trigano, ex-PDG du groupe et fils du fondateur du groupe Gilbert Trigano: "Serge connaît intimement l'ADN du Club Med, il l'a vécu", c'est "très important".

