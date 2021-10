JSC / Coupe de France : la poule des 16e de finale

Après sa victoire laborieuse en 32e de finale contre le CPB Rennes, la JS Cherbourg espère recevoir une équipe de LNH au prochain tour de la coupe de France, qui aura lieu le week-end des 7 et 8 février. "Ce serait une belle fête pour le public, le club et les partenaires" notaient les joueurs avant de rencontrer Rennes.

Le tirage au sort du prochain tour aura lieu vendredi 14 novembre, à la mi-temps de la 9e journée de ProD2. Néanmoins, on connait déjà le groupe dans lequel la JS Cherbourg est classée, et donc ses potentiels adversaires.

JSC - Dunkerque c'est possible

On y retrouve quatre équipes de LNH, le plus haut niveau français : Dunkerque, actuellement 2e en championnat, Nantes (3e), Cesson-Rennes (8e) et Créteil (10e). Dans le groupe également, Chartres, poids-lourd de la ProD2 qui a battu Cherbourg en championnat le 7 novembre (33-26). Deux autres formations pensionnaires du même championnat que la JSC sont aussi dans ce groupe : Massy, qui vient à Chantereyne le 14 novembre, et Angers.

La revanche face à Vernon ?

Dans ce groupe également, une vieille connaissance : Vernon (N1), relégué de ProD2 l'an passé, qui avait sorti Cherbourg de la Coupe de France 2013, aux tirs aux buts,et ancienne équipe de Williams Manebard. Enfin, le petit poucet sera Amiens, pensionnaire de Nationale 2.

Si le tirage au sort désigne une équipe de LNH, le match de Cherbourg se jouera à domicile. Si la JSC tombe sur une équipe de Nationale 1 ou 2, le match se jouera à l'extérieur. Enfin, si c'est une équipe de ProD2, le match se jouera dans la ville du club tiré en premier.