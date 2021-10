Acapulco (Mexique) (AFP). Disparus au Mexique : des manifestants bloquent l'accès à l'aéroport d'Acapulco

Des manifestants protestant contre le présumé massacre de 43 étudiants ont bloqué lundi l'accès à l'aéroport international d'Acapulco, la ville touristique du sud du Mexique, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des milliers de personnes ont convergé vers l'aéroport international, une manifestation conduite par les parents des disparus et des étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dont sont issus les probables victimes. "Personne n'entre, personne ne sort jusqu'à nouvel ordre", a dit à l'AFP un étudiant masqué bloquant l'entrée avec sept autres protestataires armés de bâtons et de barres métalliques. Felipe de la Cruz, porte-parole des parents des 43 étudiants, a annoncé un blocage des accès à l'aéroport pendant trois heures. Avant que le gros des manifestants aient atteint l'aéroport, un groupe de 300 protestaires, la plupart masqués, ont affronté un barrage de policiers qui tentaient de leur barrer la route. Onze policiers ont été blessés par des jets de pierres et d'un cocktail molotov. Après des négociations menées entre des officiers et Felipe de la Cruz, les policiers se sont écartés pour laisser passer les manifestants, nombre d'entre eux armés de bâtons ou de machettes. Cette nouvelle manifestation de colère suit les nombreuses précédentes depuis la disparition le 26 septembre de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa, dans l'Etat de Guerrero, puis l'annonce vendredi de leur massacre probable par des membres du crime organisé. Cette affaire constitue la plus grave crise de la présidence d'Enrique Peña Nieto, arrivé au pouvoir en décembre 2012 et critiqué pour ne pas avoir annulé un déplacement diplomatique en cours en Chine. "Peña dehors!", "Peña assassin!", "Reste en Chine!" étaient parmi les slogans les plus repris par les manifestants. Samedi après une manifestation pacifique de plusieurs milliers de personnes à Mexico, un groupe de manifestants avait partiellement incendié la porte d'entrée du Palais présidentiel, au centre de la capitale.

