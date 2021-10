Le boom du longskate à Caen

En ville, sur les trottoirs ou en plein milieu de la rue, ou à la campagne pour une pratique de loisir, les planches continuent de séduire chaque semaine de nouveaux pratiquants. “Très clairement, même si ces planches allongées par rapport aux skateboards classiques se vendent depuis une dizaine d’années, il y a un effet de mode depuis un an", constate François Jacquelin, gérant du magasin Free Ride sur la place Saint-Jean à Caen. A la caisse, la tendance se confirme, son chiffre d’affaires en matière de longboards ayant gonflé de 50% cette année, par rapport à l’an passé. “Le public s’est élargi, de mes clients adolescents jusqu’à des personnes de 50 ans.”

Si certains utilisent la planche uniquement dans un cadre loisir, d’autres s’en servent au quotidien pour aller au travail. “J’habite le centre de Caen et je me rends chaque matin à la gare avec, pour gagner Lisieux où je m’en sers à nouveau pour rejoindre mon bureau”, explique Thomas, 29 ans. Les planches s’adaptent au niveau de celui qui est dessus. La gamme est des plus larges.