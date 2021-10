Chants d'Elles, l'ôde à la femme

Sa programmation, qui se veut éclectique, rassemble des têtes d'affiche nationales et internationales telles que la chanteuse soul FM Laeti, le groupe de musique traditionnelle hongroise Zengö, ou la pop colorée de Noa Moon.

Les artistes normandes sont aussi là avec la one woman band au violoncelle et au chant Tallisker ou la pimpante Sophie Lephay dans son personnage d'Eh ! Dites l'oiseau, un hommage virevoltant à Edith Piaf.

Sur trois semaines, le festival donne ainsi la parole à plus de 60 artistes et propose un tour d'horizon des pratiques musicales et des styles en rupture avec la tradition ou riches d'un héritage métissé. Avec de nombreuses salles partenaires, le festival s'assure une large couverture géographique et offre, de plus, de nombreux événements off.



Pratique. Du 10 au 30 novembre. www. festivalchantsdelles.org