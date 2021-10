Chakhtarsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: renforts en armes lourdes vers Donetsk

Des renforts en armes lourdes convergeaient lundi matin vers Donetsk, bastion séparatiste prorusse dans l'est de l'Ukraine, au lendemain de l'appel de l'UE à Moscou à retirer ses troupes et empêcher l'envoi de renforts supplémentaires. Les journalistes de l'AFP ont notamment vu six chars et deux blindés non loin de Chakhtarsk sur la route menant à Donetsk. A Makiïvka, non loin de Donetsk, les journalistes ont vu une colonne de 15 camions sans plaque d'immatriculation, dont 14 transportaient chacun un canon de 122 mm. Ils se dirigeaient vers Donetsk. Les camions étaient bâchés, sauf un dans lequel on pouvait voir des caisses de munitions empilées. A Donetsk, les tirs d'artillerie ont continué dans la nuit, mais avec moins d'intensité que la nuit précédente. Vu la proximité des tirs du centre-ville, il est probable que les rebelles tirent sur les forces ukrainiennes près de l'aéroport, théâtre de combats intenses depuis des mois, à partir de positions situées à la périphérie de Donetsk. La situation sur le terrain s'est brusquement dégradée après la tenue des élections séparatistes le 2 novembre qui ont remis en cause les accords de paix signés en septembre par Kiev et les séparatistes prorusses avec la participation de Moscou et de l'OSCE. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a enjoint dimanche Moscou de retirer ses troupes de l'est de l'Ukraine et d'empêcher l'arrivée de tout renfort supplémentaire, estimant "très inquiétante" la présence de chars signalés la veille par l'OSCE dans les régions rebelles. "J'appelle la Russie à assumer pleinement ses responsabilités à cet égard, y compris en empêchant tout mouvement de soldats, d'armes ou de combattants en provenance de son territoire vers l'Ukraine et en retirant d'Ukraine toutes troupes, armes et équipements sous son contrôle", a-t-elle poursuivi. La Maison Blanche s'est également inquiétée dimanche de l'intensification des combats dans les régions séparatistes ukrainiennes, rappelant que toute tentative des rebelles de s'emparer de davantage de territoire constituerait une "flagrante violation" des accords de cessez-le-feu.

