Les vieilles légendes du rock reviennent en coffret pour Noël

Johnny Hallyday, "Rester vivant"

Alors que l'on annonçait déjà sa retraite, Johnny revient avec un nouvel album "Rester vivant". Porté par le premier single "Regarde-nous", le grand Johnny a fait appel à un autre grand, le producteur américain Don Was, à qui l'on doit, entre autres, certains albums de U2, des Rolling Stones et de Bob Dylan. Une production quatre étoiles à laquelle s'ajoutent des signatures de renom de la composition comme Yodelice, Daran (qui compose aussi pour Maurane), Miossec, la parolière Isabelle Bernal et Jeanne Cherhal. Edité en coffret, "Rester vivant" sera accompagné d'un DVD, d'un 45 tours et d'un objet collector.

(Coffret "Rester vivant" de Johnny Hallyday, 49,90 €)

Paul McCartney, "Wings at The Speed of Sound"

Non les Beatles n'est la seule formation à laquelle Paul McCartney a appartenu. En effet, avec son épouse Linda, il a formé The Wings. "Wings at The Speed of Sound" est le cinquième album du groupe. Il revient sous la forme d'un coffret pour les fêtes. L'album original est remasterisé, accompagné d'un deuxième disque avec sept titres bonus. Quant au DVD, il rassemble des images de backstage et des photos inédites. Le coffret comprend aussi un livre d'une centaine de pages regroupant souvenirs et photos inédites, mais aussi une interview de Paul McCartney.

(Coffret, "Wings at the Speed of Sound" de Paul McCartney, 89€)

REM, "REMTV"

Le groupe américain connu pour ses tubes "Losing ma religion" et "Shiny Happy People" a fait ses premiers pas vers le grand public par le biais de la chaine musicale MTV, qui a diffusé en 1981 son tout premier clip. A travers un coffret qui regroupe lives, apparitions télévisées et un documentaire, les fans découvriront l'histoire de la formation grâce à des archives de cette chaine télé qui a révolutionné la communication musicale.

(Coffret "REMTV", de REM, autour de 69€)

Bob Dylan, The bootleg series vol. 11 : the basement tapes complete raw

Ce coffret contient six disques reprenant les sessions légendaires de Bob Dylan avec The Band enregistrées en 1967. Avec ses musiciens de tournée, le grand artiste a enregistré plus d'une centaine de titres dont des reprises de chants traditionnels, des morceaux humoristiques, mais aussi des titres légendaires composés par Dylan lui-même comme "I shall be released", "The mighty quinn", "This wheel's on fire" ou encore "You ain't going nowhere".

(Coffret "Bob Dylan, The bootleg series vol. 11 : the basement tapes complete raw" 99.99 €)

Bruce Springsteen : The Album Collection Vol. 1 1973-1984

Ce coffret réunit les sept premiers albums de Bruce Springsteen enregistrés entre 1973 et 1984. Tous remasterisés, cinq d'entre eux le sont pour la première fois sur CD et tous pour la première fois sur vinyle. Les fans pourront profiter des pochettes originales reproduites et d'un livre d'une soixantaine de pages reprenant des photos rares, des coupures de presse des premières années de Springsteen en tant qu'artiste.

(Coffret "Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 1 1973-1984" 49.99 €)