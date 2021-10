Rouen : Elle lui dit « Oui » devant 400 personnes

Les mannequins ont quitté la piste, le défilé est terminé. C’est le moment du résultat du tirage au sort organisé par le Domaine de Forges pour gagner un voyage. Michel Simon, le magicien du Domaine, monte sur scène et invite le couple « gagnant » à le rejoindre. A la fin de son tour de cartes - auquel participent les deux élus - Michel demande au couple s’il veut dire quelques mots au microphone. Devant plus de 400 spectateurs, Kambiz, le fiancé, fait une déclaration d’amour à Elodie. Puis il se met à genoux et, suivant la tradition, lui demande sa main. Très émue, la jeune femme lui répond « Oui » et le public applaudi chaleureusement. Derrière les amants, trois mannequins en robe de mariées tiennent des lettres qui composent le mot : O.U.I.

De l’idée à la réalisation

Pour sa dixième édition, le Salon du Mariage au Parc des Expositions de Rouen a assisté à une mémorable demande en mariage publique. A l’origine de cet évènement, une idée d’Aurélie Collinet, directrice commerciale du Domaine de Forges. Vendredi dernier, pendant le Salon, le jeune couple se présente sur son stand pour organiser une fête en vue de leur prochain mariage. Discrètement, Kambiz lui annonce son attention de faire bientôt sa demande officielle à Elodie. «Quand j’ai appris que la demande n’avait pas encore été faite, j’ai proposé à Monsieur T. de la faire au Salon du Mariage, après le défilé, pour qu’il y ai du son, de la musique de la lumière et tout une mise en scène grâce à GSA Productions, explique Aurélie Collinet. On a tout organisé avec mon collègue Michel Simon, qui a une expérience en animation.»

Les places assises ont été réservées au premier rang, devant le podium, et un escalier a été posé à côté pour en faciliter l’accès. Des caméras pour la retransmission sur écrans géant ont pu capter et immortaliser ce moment. Encore un peu émue, Elodie nous raconte : «J’étais très surprise et submergée d’émotions très positives, énormément heureuse. Je crois qu’il n’y a pas de mots.»

Un projet qui a permis de clôturer dans l'émotion ce dixième Salon du Mariage.