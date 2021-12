Un remorqueur en moins pour assurer la sécurité dans la Manche

La Grande Bretagne ne veut plus assurer l'assistance maritime en Manche et Mer du Nord. Le financement des remorqueurs d'assistance et de sauvetage devrait cesser d'ici septembre 2011.

Une situation inquiétante pour la préfecture maritime de Cherbourg qui gère quotidiennement les incidents maritimes. Un tel désengagement signifierait la perte d'un remorqueur mais aussi la privatisation de l'assistance britannique sur la façade Manche-Mer du Nord.

Bonus AUDIO / Les explications de Christelle Haar, chargée de la communication de la préfecture maritime de Cherbourg.