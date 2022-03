Caen : Inscriptions à l'école, c'est maintenant !

Pour inscrire votre ou vos enfant(s) dans l'une des 61 écoles publiques de la Ville de Caen, vous pouvez depuis aujourd'hui, lundi 1er mars, vous présenter muni(e) de votre ou vos livret(s) de famille et d'un justificatif de domicile à la Direction de l'Éducation au 3, impasse Lebailly (tél. 02 31 30 44 84 ou 02 31 30 45 59). Cela est possible du lundi au jeudi de 8h à 17h sans interruption et le vendredi avant 16h. Les inscriptions sont aussi possible dans une mairie de quartier ou dans l'un des pôles de vie des quartiers rive droite?

