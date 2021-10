Montpellier (AFP). Nucléaire: un drone a survolé le site de Marcoule

Un drone a survolé dans la nuit de jeudi à vendredi le site nucléaire de Marcoule (Gard), a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Une quinzaine de vols de drones ont été signalés au-dessus ou aux abords de centrales nucléaires françaises depuis début octobre sans que les responsables du phénomène et leurs motivations aient pu être clairement identifiés. Deux jeunes ont été mis en examen vendredi pour "survol volontaire d'une zone interdite par un aéronef" et remis en liberté sous contrôle judiciaire deux jours après avoir été interpellés avec un drone à proximité de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher), a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bourges. Les deux hommes, âgés de 24 et 31 ans, ont aussi interdiction de se rendre à Belleville-sur-Loire. Ils sont sortis du tribunal en refusant toute déclaration à la presse. Ils avaient été arrêtés mercredi, en compagnie d'une femme, près de la centrale, dans une zone interdite, en pleine polémique après plusieurs survols de centrales nucléaires par des drones ces derniers jours. Mais il s'agissait en fait d'inoffensifs "passionnés de modélisme", a expliqué jeudi à la presse le procureur de Bourges, Vincent Bonnefoy. La jeune femme a été relâchée dans la journée de jeudi. Les jeunes ont expliqué aux gendarmes avoir eu "l'intention de filmer leur bateau télécommandé" et "le bateau existait bien. Effectivement, il se trouvait sur le lac à côté de la centrale", a indiqué le magistrat. "Ces vols n'ont pas de lien avec les autres sites nucléaires survolés depuis début octobre en France", a-t-il répété. Le trio était formé d'un couple dont l'homme, qui "travaille pour un prestataire de services de la centrale, en serrurerie-métallurgie", fêtait ce jour-là son anniversaire en compagnie d'un ami, un chauffeur de poids lourd originaire d'Alsace venu lui rendre visite à cette occasion, selon le procureur.

