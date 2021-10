Paris (AFP). La centrale de Creys-Malville à nouveau survolée par un drone

La centrale nucléaire en cours de démantèlement de Creys-Malville (Isère) a une nouvelle fois été survolée par un drone lundi soir, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. "Il y a eu un nouveau survol de Creys-Malville lundi soir vers 19H00", a annoncé cette source. L'ancien réacteur Superphénix de Creys-Malville avait déjà été survolé par un drone en octobre, ainsi que six autres centrales. Dimanche soir, un drone avait volé au dessus de la centrale de Dampierre-en-Burly (Loiret) pour la deuxième fois en deux jours. Interrogé par l'AFP, EDF a répondu que le groupe avait l'intention de déposer plainte après chaque incident de ce type, sans commenter ces informations. Le nouveau survol de cinq centrales nucléaires par des petits drones a suscité l'embarras des autorités ce week-end. L'identité des responsables des survols et leurs motivations sont inconnus. Le gouvernement "mobilise" tous les moyens pour "identifier les responsables" du survol de centrales nucléaires par des drones, et y "mettre un terme", avait annoncé dimanche le Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationales (SGDSN), dépendant du Premier ministre. La ministre de l'Écologie et de l'Énergie, Ségolène Royal, avait affirmé de son côté dimanche qu'elle "ne laissera(it) quiconque porter atteinte à la réputation de sûreté de nos centrales nucléaires". Elle a appelé à ne pas "minimiser, ni dramatiser" le survol de ces installations par des drones.

