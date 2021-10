Paris (AFP). Hollande en direct avec les Français pour tenter de les reconquérir

François Hollande a tenté d'emblée jeudi soir de restaurer une once d'optimisme dans un océan de défiance, ouvrant un face à face sans précédent depuis 2012 avec les Français en "prime time" sur TF1, même s'il a reconnu des "erreurs" politiques ou dans sa vie privée. "La réalité est dure pour beaucoup de nos concitoyens, brutale dans le monde", a lancé le chef de l'Etat, évoquant le terrorisme ou les guerres. Evoquant le chômage, il a reconnu avoir commis une "erreur" en promettant dès 2013 l'inversion de la courbe ascendante du chômage et confirmé qu'il ne se représenterait pas en 2017 s'il ne reculait pas d'ici là. Mais la "réalité", a-t-il également souligné, ce sont aussi "des réussites que je salue dans notre pays". Et de s'élever contre la "déploration", le "dénigrement" et l'"attaque systématique à l'égard de la France alors qu"il s'agit du "pays au monde le plus respecté" et qu'elle est "admirée à l'étranger". Cravate soigneusement nouée et costume bleu nuit sur une chemise blanche, François Hollande a cependant concédé avoir "pu commettre des erreurs", en particulier lorsqu'il avait promis dès 2013 une inversion de la courbe du chômage. Et même s'il se voit comme "un être normal" à défaut d'être le président "normal" de sa campagne, il l'assure : "je dois avoir le cuir tanné, je dois être serein, je dois avoir du sang-froid". Pour la deuxième moitié de son quinquennat qui s'ouvre avec cette émission, il a promis d'aller "jusqu'au bout" pour "réformer" la France. - 12% d'opinions favorables - Intitulée "en direct avec les Français" et programmée à mi-mandat, jour pour jour, cette émission spéciale s'était ouverte sur une question à propose de la mort le 26 octobre du jeune militant écologiste Rémi Fraisse,qui manifestait contre le barrage de Sivens (Tarn). Les résultats d'une enquête "diligentée par le ministre de l'Intérieur" seront connus "d'ici huit jours", a-t-il annoncé. François Hollande a battu un nouveau record d'impopularité sous ce quinquennat et même sous la Ve République, avec seulement 12% d'opinions favorables, fin octobre, selon YouGov. Un autre institut, CSA, le donnait stable à 18%. Seulement 13% des Français jugent positif son bilan à mi-mandat tandis que huit sur dix ne souhaitent pas qu'il se représente en 2017. Le chef de l'Etat répond pendant une heure et demie, sur TF1 et RTL, à trois journalistes (Gilles Bouleau, présentateur du 20H00 de la Une, Thierry Demaizière, de "Sept à Huit" et Yves Calvi de RTL) et à quatre Français, (un homme et trois femmes) : un jeune diplômé, une senior au chômage, une chef d'entreprise et une "rurale". Il s'agit du second "prime time" de son quinquennat, après son interview sur France 2, le 28 mars 2013. "Ce rendez-vous avec les Français sera un moment utile dans cette relation particulière entre François Hollande et les Français", avait estimé le Premier ministre, Manuel Valls, quelques heures avant l'émission. Selon un sondage Odoxa, 57% des Français demandent une accélération du rythme des réformes, 74% sont prêts à des sacrifices en ce qui concerne les allocations familiales, 71% sur les minima sociaux et 64% sur les allocations chômage. Lors de cette émission, une clarification est attendue sur la livraison ou non du navire de guerre Mistral à la Russie. Les questions institutionnelles, alors que la classe politique s'agite sur l'éventuelle tentation d'introduire une dose de proportionnelle pour les législatives, sont également susceptibles d'être évoquées.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire