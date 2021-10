Paris (AFP). Hollande en direct avec les Français, se dit garant de l'apaisement

François Hollande a commencé, peu avant 20H30, à parler "en direct avec les Français", titre de l'émission de TF1 qui marque la moitié pile de sa mandature, commencée le 6 mai 2012. C'est en répondant sur le drame de Sivens et la mort du jeune militant Rémi Fraisse que le chef de l'Etat, chemise blanche, cravate bleue nuit, costume marine foncé, a commencé cette heure et demie de bilan et de projection. Il devait répondre à trois journalistes et à quatre Français, trois femmes et un homme, incarnant des problèmes français actuels. "Je suis le chef de l'Etat, je suis garant de l'apaisement", a notamment déclaré M. Hollande. "Je ne suis pas président de la République par hasard, tiré au sort", a ensuite lancé M. Hollande. "Ca n'a pas été une partie de plaisir, mais moi je ne me plains jamais", a dit celui qui avait martelé lors de sa conférence de presse en septembre: "c'est pas facile" et "c'est dur". Il a redit être "un être normal". Mais "j'ai le cuir tanné", a-t-il relevé. "Depuis deux ans et demi, je me cramponne".

