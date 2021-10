Arras (AFP). La détresse d'une retraitée condamnée pour des lotos interdits

"Je veux mourir": c'est par ces mots qu'une vieille dame de 77 ans (bien 77 ans) a accueilli jeudi la décision du tribunal correctionnel d'Arras la condamnant à six mois de prison avec sursis et à verser plus de 100.000 euros au fisc pour avoir organisé des lotos interdits. "Ca va aller? Vous voulez une chaise?" a d'abord demandé la présidente du tribunal, à mesure qu'Yvette Bert s'avançait lentement et en tremblant à la barre pour entendre la sentence. Après l'avoir déclarée coupable d'abus de confiance, la présidente a ensuite égrené d'une voix ferme les amendes, plus astronomiques les unes que les autres: la retraitée doit s'acquitter dans le volet pénal de 10.000 euros, dont 5.000 avec sursis, et doit près de 120.000 euros à l'administration fiscale. "Je ne payerai pas", l'entendait-on dire de sa voix chevrotante, sous les moulures et au milieu des boiseries de la magnifique salle d'audience d'Arras. A la sortie, Yvette Bert faisait part de son désespoir, entourée d'une foule de journalistes. "J'ai même pas de voiture, j'ai rien () j'ai toujours donné pour les enfants malades et les personnes âgées. Je suis démolie. J'ai mes enfants qui ne sont même pas venus. On a voulu faire un exemple", bredouillait-elle en larmes. La justice lui reprochait d'avoir organisé environ 160 loteries prohibées entre janvier 2009 et mai 2013 dans une salle à Saint-Omer. Elle était également poursuivie pour publicité pour une loterie prohibée, abus de confiance et infraction fiscale pour ne pas avoir acquitté d'impôts sur les 460.743 euros de recettes des lotos. En France, la Française des Jeux a le monopole des jeux de hasard. Les bénéfices des lotos, organisés chaque dimanche par l'association "Ensemble pour l'espoir", présidée par Mme Bert, étaient reversés à des associations caritatives et à des personnes dans le besoin, selon elle. Lors du procès, le 25 septembre dernier, le procureur avait estimé que l'association organisait des lotos à grande échelle, la qualifiant ironiquement "d'association lucrative sans but". - 'Elle ne pourra pas payer' - Un peu à l'écart des caméras, son amie Marie-Thérèse Cordier, 77 ans, confiait elle aussi son amertume. "Elle n'a pas volé. Les autorités, et notamment la mairie de Saint-Omer, auraient dû la prévenir qu'elle ne devait pas faire tous ces lotos n'importe comment." Yvette Bert, fragile psychologiquement, vit dans une maison de retraite de Saint-Omer et touche une maigre pension. "Elle ne pourra rien payer", assure son avocate, Me Claire Lamoril-Houtart. "Elle sera prélevée du minimum eu égard à ses revenus, qui sont de 650 euros par mois, qui sont symboliques mais qui lui sont malheureusement indispensables pour vivre." "ll y a peu de chances que l?administration touche la moindre somme dans ce dossier", a assuré l'avocate, jugeant la peine "sévère" dans le volet d'abus de confiance. "Au niveau des délits douaniers, le tribunal a appliqué le barème fiscal, il n'y a pas une grande marge de man?uvre", a-t-elle estimé. Au moment où Yvette Bert s'entretenait avec son conseil sur la possibilité de faire appel, elle a soudainement reconnu son fils (elle a eu dix enfants), montant les escaliers du tribunal, arrivé un quart d'heure après le jugement et qui a dit avoir appris la convocation de sa mère en regardant la télévision. "C'est aberrant. Je lui donnais des coups de main, et on ne m'a même pas convoqué. J'ai eu des problèmes avec ma mère, je ne lui parlais plus, mais elle n'a rien volé", a assuré Reynald, qui n'a pas voulu donner son patronyme aux médias. "Elle ne s'occupait pas de nous car elle passait tous ses soirs aux lotos", a-t-il dit.

