"Nouvelle Star" de retour fin novembre sur D8

Afin de retrouver les 500.000 téléspectateurs perdus entre la première et la deuxième édition, D8 et Fremantle ont modifié quelque peu la formule de l'émission, à commencer par son jury. "Nouvelle Star" s'est séparé de Maurane et d'Olivier Bas et a recruté à la place la gagnante 2003 de "Star Academy", Elodie Frégé, et Yarol Poupaud, guitariste du groupe FFF. Les deux nouveaux ont rejoint André Manoukian, présent dans l'émission depuis son lancement sur M6 en 2003, et Sinclair, afin de former un jury composé à 100% de musiciens.

Autre nouveauté de la saison : le retour de Benjamin Castaldi. L'animateur avait été le premier à prendre les manettes du show, lors de son apparition sur la sixième chaîne. Au milieu de la quatrième saison, après l'annonce de son départ pour TF1, M6 lui retira la présentation et la confia, au pied levé, à Virginie Efira.

A la suite de la phase des castings, les épreuves du théâtre prendront le relais. Et là aussi, D8 réserve une surprise avec un nouveau test. Après les lignes, les trios et le PBO, les seize candidats restants devront gagner leur place pour les primes en interprétant une chanson sur la scène de la Gaîté Lyrique, entouré d'un groupe et face à un public.

Pour les primes en direct, qui devraient être organisés à nouveau à l'Arche Saint-Germain, "Nouvelle Star" apportera encore quelques nouveautés, dont les votes gratuits. D8 devrait prochainement communiquer davantage sur cette phase du concours.