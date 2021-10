Beyoncé annonce la sortie d'une réédition augmentée de son album éponyme

L'édition platine de "Beyoncé" contiendra deux CD et deux DVD, avec deux nouveaux titres, quatre remixes avec la participation de chanteurs stars et la vidéo d'un concert.

La nouvelle édition, qui sera disponible le 24 novembre, juste avant la période des fêtes, comprend également l'intégralité de l'album "Beyoncé", qui était sorti par surprise et sans aucune publicité en décembre 2013.

Cette annonce de la diva du R'n'B vient démentir les bruits qui courraient sur les réseaux sociaux sur l'éventualité d'un nouvel album. La rumeur reposait sur une fausse copie d'un document de la maison d'enregistrement qui mentionnait la sortie d'un coffret de quatre disques le "lundi 25 novembre" (le 25 novembre est un mardi, ndlr) et le 14 novembre exclusivement sur iTunes.

"Beyoncé", avec ses singles "XO" et "Drunk in Love" interprétés avec son mari le rappeur Jay Z, s'est vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde et ses débuts sur iTunes avaient pulvérisé le record de ventes.