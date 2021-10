"The Pink Print", le nouvel opus de Nicki Minaj prévu pour le 15 décembre

De ce nouvel album, on connait évidemment le single "Anaconda". Un morceau survenu après la très étonnante balade "Pills N Potions". Etonnante, car Minaj avait plus habitué son public à des titres ultra sexués ou taillés pour les dance floors du même type que "Starship".

Elle avait même mis au placard ses extravagances vestimentaires. Mais heureusement, la jeune rappeuse était revenue ensuite dans son credo après cette petite bluette, avec le clip d'"Anaconda".

Sorti il y a quelques jours le nouveau titre "Only" se veut plus sombre et simpliste. A ses côtés, on retrouve Drake, avec qui elle a déjà collaboré par le passé, mais aussi Lil Wayne et Chris Brown.

Celle qui présentera les MTV European Music Awards le 9 novembre à Glasgow, y évoque une nouvelle fois ses fesses, et les compare notamment à un cupcake.

("The Pink Print" de Nicki Minaj, sortie le 15 décembre)