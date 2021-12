C'est le premier BEST OF de PINK, sa sortie est pour le 15 novembre 2010.

1er Best Of en CD et CD/DVD incluant tous les clips

En une décennie, la bad girl de Pennsylvanie a gagné son statut de superstar mondiale !

En 10 ans elle a sorti 5 albums, et vendu 30 millions d'albums dans le monde, près d'1 million de DVD et 20 millions de titres sur Itunes.

- Can't Take Me Home (2000)

- M!ssundaztood (2001)

- Try This (2003)

- I'm Not Dead (2006)

- Funhouse (2008)

Dans ce Best of, un single inédit "Raise Your Glass" en nouveauté cette semaine sur Tendance Ouest.

Un titre efficace, musclé, très bien produit.

Extrait: