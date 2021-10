Meilleures ventes de singles en France: semaine 44

On change de mois et avec, de leader! Lilly Wood & The Prick rétrograde pour laisser la place à Sia. Très belle performance de "Chandelier" qui est présent dans le classement français depuis mars et qui n'est pas sorti du top 5 depuis le mois de Juin!

Pour la médaille de bonze, pas de changement pour David Guetta qui est toujours Dangerous.

1) "Chandelier" de Sia +3

2) "Prayer in C" de Lilly Wood & The Prick -1

3) "Dangerous" de David Guetta =

Samedi, pour sa première télé française, Sia n'a pas voulu montrer son visage et a chanté uniquement de dos lors de son passage sur TF1 das Danse avec Les Stars"... Sa prestation qui en a déçue plus d'un sera t'elle sanctionnée dans les charts la semaine prochaine?

Le clip officiel de Dangerous vient de sortir cette semaine!