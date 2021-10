La mairie de Caen révise sa copie sur les rythmes scolaires

"Sans allonger la journée des enfants, nous voulons leur proposer une pause méridienne plus longue et c'est pourquoi, entre autres, nous avons décidé de réduire la durée des activités périscolaires", expose Amandine François, en charge des affaires scolaires à la mairie de Caen. "Aussi, nous lançons cette concertation avec les écoles pour voir comment nous pouvons améliorer la qualité des activités et optimiser notamment dans certains cas les temps de déplacement."



En élémentaire, 5 des 27 écoles auront cependant une heure de plus à consacrer aux activités périscolaires. Il s'agit de Camus, Restout, Lechatellier, Reine Mathilde et Da Silva. "Nous portons une attention particulière à ces établissements où il est vrai, moins qu'ailleurs, les enfants ont la possibilité d'accéder à des activités culturelles en dehors du temps d'école", explique le maire Joël Bruneau. D'autres "écoles avec attention particulière" pourrait cependant passer également à 4h.



En maternelle, la matinée passera à 3h au lieu de 3h30 actuellement. Les quatre autres jours se verront appliquer uniformément l'horaire 8h45-16h30. Les ATSEM (Agent spécialisé des écoles maternelles) continueront à s'occuper des activités périscolaires sur le temps de pause méridienne qui devrait également être allongé. "Après le temps de restauration, les petites et moyennes sections pourront faire la sieste, pendant que les grandes sections s'adonneront à des activités périscolaires", expose Amandine François.



Une enveloppe d'1,9 millions d'euros est actuellement consacrée aux activités périscolaires à Caen. "Même si nous diminuons leur durée, ça ne veut pas dire que la somme globale va baisser, dans la mesure où en améliorant la qualité, nous aurons peut-être à investir tout autant", explique Joël Bruneau.



La période de concertation lancée hier, mercredi 5 octobre, doit permettre d'ajuster les planning et les choix d'activités culturels pour la rentrée prochaine. Onze comités de pilotage ont été désignés à Caen pour parfaire cette organisation.