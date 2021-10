Les Pieux accueillera la jeune France du vélo en 2015

"Nous nous réjouissons de voir ce grand rendez-vous annuel de la saison sur route se dérouler sur un territoire « amoureux » du vélo, et devant un public de connaisseur" expliquait, ce mercredi, le président de la FFC, David Lappartient.

En tout, huit titres nationaux seront attribués : trois en contre-la-montre (juniors dames, juniors hommes, et Espoirs hommes), et cinq sur en ligne minimes-cadettes, cadets, juniors, dames juniors, hommes juniors et espoirs hommes.

3000 personnes

Les parcours de ses épreuves seront dévoilés en avril 2015. Sous réserve de validation des circuits, les départs des Contre la Montre pourraient être donnés au Port Dielette, les départs des courses en lignes et arrivées des épreuves aux Pieux.

L'événement nécessitera la bonne volonté de 200 à 250 bénévoles et devrait attirer sur le territoire 3000 personnes.

La Manche avait déjà reçu cette compétition à Brécey, en 2010.