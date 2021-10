Paris (AFP). Ligue des champions: Bayern Munich, Barcelone, Paris SG et Porto en 8e

le français franck ribéLe Bayern Munich, le FC Barcelone, le Paris SG et Porto se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions à l'issue de la 4e journée de la phase de groupes disputée mercredi. Ces quatre clubs rejoignent au prochain tour le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui ont obtenu leurs billets mardi. La soirée a été également marquée par le 71e but en C1 de Lionel Messi avec le Barça. Le quadruple Ballon d'Or argentin a ainsi égalé le record détenu par l'Espagnol Raul.

