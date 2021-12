Plus de musique et de vidéos sur XBOX 360

Microsoft annonce l’arrivé d’une mise à jour de la Xbox 360, accessible grâce au Xbox LIVE. Depuis le 1er novembre, tous les possesseurs d’une Xbox 360 connectée à Internet profitent d’une interface plus simple et plus élégante, repensée pour Kinect (disponible le 10 novembre) pour proposer toujours plus de contenus et de divertissements !