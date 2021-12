Coupe de France: Tirage contrasté pour les Bas Normands

Le plus improbable pour Granville ?

Granville a tiré le gros lot puisque les joueurs de la Monaco du Nord se déplaceront en mayenne pour y affronter le Stade lavallois équipe professionnelle en Ligue 2. Une rencontre qui s'annonce compliquée pour les hommes de Duboscq même si chaque année, l'entrée des clubs de l'anti chambre de l'élite française en coupe de France est l'occasion d'assister à quelques surprises, alors POURQUOI PAS ?

Le plus dur pour Bayeux ?

Pas de chance non plus pour Bayeux qui aura fort à faire au prochain tour. Les Bajocasses se déplaceront aussi... en Mayenne. Face à eux, l'équipe de Changé qui évolue en CFA 2. Certes, il n'y a qu'une division d'écart puisque les joueurs du Bessin évoluent en Division d'honneur mais la partie risque tout de même d'être difficile car Changé en difficulté en championnat se refait chaque fois une santé avec la Coupe. Reste à savoir si le Bayeux Fc saura profiter de la méforme mayennaise.

Le plus simple pour Cherbourg?

Pas sûr que ce soit le meilleur tirage pour les hommes d'Huriez mais c'est sans doute le tirage le plus facile sur le papier pour les clubs Bas Normands. Les joueurs de Gohel affrontent Malesherbes La difficulté pour les cotentinois résidera dans le fait qu'ils ont beaucoup de mal a affronter des équipes évoluant plusieurs divisions en dessous d'eux, la preuve lors du dernier tour contre Ducey (DHR) avec une très courte victoire 1 à 0. L'équipe du Loiret n'a rien à perdre et c'est peut être cela le plus compliqué.

Le plus exotique pour Avranches?

Le majicavo Koropa...? Inconnu au bataillon même par les dirigeants de la fédération française. Cette équipe venue de Mayotte arrive pour la première fois à ce niveau de la compétition. Il semblerait après quelques recherches que ce club soit du niveau promotion d'honneur autant dire très accessible pour Mottin et ses joueurs. Ce sera également l'occasion de faire la fête comme l'an passé face à Mont D'ore (Nouvelle Calédonie) même si les dirigeants avranchinais auraient bien aimé s'offrir un petit voyage dans les îles.

Ces rencontres auront lieu les 20 et 21 novembre prochain.