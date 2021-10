Washington (AFP). Etats-Unis: les républicains prennent le contrôle du Congrès, sévère sanction pour Obama

Les républicains ont remporté mardi les élections de mi-mandat aux Etats-Unis en prenant le contrôle du Congrès, un sérieux revers pour Barack Obama et ses alliés démocrates qui préfigure deux années d'une difficile cohabitation. Les adversaires du président américain ont conquis le Sénat et renforcé leur majorité à la Chambre des représentants, ce qui les place en position de dicter l'agenda parlementaire jusqu'à l'investiture du successeur de Barack Obama. Leurs priorités seront économiques. Des dizaines de lois "pro-croissance" sont prêtes pour autoriser la construction de l'oléoduc Keystone XL entre le Canada et le Golfe du Mexique, doper la production de gaz naturel, aider les petites entreprises et réduire les réglementations. "Cette expérience de trop d'Etat a suffisamment duré. Il est temps de changer de direction! Il est temps de remettre le pays sur la bonne voie!", a annoncé après sa propre réélection le sénateur républicain Mitch McConnell, appelé à incarner en tant que chef de la majorité du Sénat l'opposition à Barack Obama. Le président de la Chambre, le républicain John Boehner, a immédiatement annoncé que le nouveau Congrès, qui prendra ses fonctions début janvier, s'attacherait aussi à "réformer le code fiscal, réduire notre problème de dépenses, réformer notre système juridique, notre système de réglementations et améliorer notre système éducatif". "Le message des électeurs est clair: ils veulent que nous travaillions ensemble", a concédé Harry Reid, actuel chef de la majorité démocrate. - Premier sénateur noir élu dans le Sud - Les républicains passent de 45 à au moins 52 sièges sur 100, selon les projections des télévisions américaines. A la Chambre, ils pourraient gagner jusqu'à 18 sièges, selon la chaîne ABC, ce qui leur donnerait la plus large majorité républicaine depuis 1946. Au total, plus de 100 femmes siègeront au Congrès. Parmi elles, Elise Stefanik, une républicaine de 30 ans, devient la plus jeune femme à être élue au Congrès où elle représentera l'Etat de New York. A 38 ans, Mia Love, élue dans l'Utah (ouest), est quant à elle la première femme noire républicaine élue à la Chambre des représentants, un siège conquis aux démocrates. En Caroline du Sud, le républicain Tim Scott, 49 ans, est lui devenu le premier Afro-américain du sud des Etats-Unis à être élu sénateur depuis l'après guerre de Sécession. Les républicains auront pour responsabilité de remettre le Congrès au travail, après quatre années d'une guerre de tranchées parlementaire. Aucune réforme d'ampleur n'a été adoptée, notamment sur l'immigration qui reste un dossier brûlant avec plus de 11 millions de sans-papiers installés aux Etats-Unis. Les sondages de sortie des urnes montraient un électorat désabusé: 79% des personnes ayant voté désapprouvent le travail du Congrès, et deux-tiers estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Moins d'un sur trois se dit satisfait de l'administration de Barack Obama, un chiffre équivalent pour les dirigeants du parti républicain au Congrès, selon CNN. Les démocrates ont sauvé leur siège du New Hampshire. Mais les candidats républicains leur ont repris notamment l'Arkansas, la Caroline du Nord, le Colorado, le Montana et l'Iowa. La Louisiane organisera un second tour le 6 décembre, et les résultats en Alaska et en Virginie n'étaient pas encore connus. - Dissensions républicaines -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire