Paris (AFP). Route du Rhum: Loïck Peyron augmente son avance en tête

Loïck Peyron (Banque Populaire VII) augmentait son avance en tête de la Route du Rhum mercredi matin au sud-ouest de Madère et son poursuivant immédiat, Yann Guichard (Spindrift 2) comptait désormais plus de 90 milles de retard. A 07h48 française (06h48 GMT), Peyron -à la barre de son maxi trimaran (31,50 m)- avançait à plus de 20 noeuds et Guichard -aux commandes du plus grand (40 m) bateau de la flotte- progressait à 18,6 noeuds. Lionel Lemonchois (Prince de Bretagne) pointait en 3e position. "Je suis très fatigué mais le reste se passe bien, a déclaré Guichard. Je suis sous gennaker et grand-voile haute et ça glisse tranquille (). Les derniers jours n'ont pas été reposants pour tout le monde, et maintenant il va y avoir beaucoup d'empannages (virements de bord vent arrière, ndlr) à gérer". La nuit de mardi à mercredi, la troisième depuis le départ dimanche de Saint-Malo vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été calme et aucun abandon n'a été signalé. Un total de 74 solitaires étaient encore en course sur une flotte de 91 au départ. Classements à 7h48 française (6h48 GMT): Classe ultimes 1. Loick Peyron (Banque Populaire VII) à 2437,77 milles de l'arrivée 2. Yann Guichard (Spindrift 2) à 93,28 milles du premier 3. Lionel Lemonchoix (Prince de Bretagne) à 143,13 Classe Imoca 1. Francois Gabart (Macif) à 2695,78 milles de l'arrivée 2. Jeremie Beyou (Maître Coq) à 35,01 milles du premier 3. Marc Guillemot (Safran) à 41,29 Classe Multi50 1. Lalou Roucayrol (Arkema Région Aquitaine) à 2803,61 milles de l'arrivée

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire