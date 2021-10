Rassemblement pour Rémi Fraisse à Rouen : "Vérité et justice doivent être faites"

Des drapeaux de la CGT, du NPA, du Parti de Gauche... Après le rassemblement plus houleux de vendredi dernier, les soutiens de Rémi Fraisse, militant écologiste mort dans les affrontements sur le barrage de Sivens, dans le Tarn, ont réitéré avec une manifestation plus contrôlée et sans débordement. Militants et élus, dont l'écologiste Stéphane Martot, se sont rassemblés devant l'Hôtel de Ville et ont observé une minute de silence.

Les manifestants se rendent maintenant devant le Palais de Justice. Pour eux, la lumière doit être faite sur cette mort brutale et justice doit être rendue. Ecoutez Alain Paubert, responsable CGT et co-organisateur de la manifestation :





Cette manifestation n'est pas la première en Seine-Maritime : lundi dernier, un premier rassemblement avait eu lieu deux jours après la mort de Rémi Fraisse. Vendredi 31 octobre, une manifestation sous tension avait secoué le centre-ville rouennais. Enfin, lundi, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées au Havre.