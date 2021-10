La "misère des chercheurs" à Caen

La députée du Calvados Isabelle Attard participe ce mardi 4 novembre, à l'Assemblée Nationale à Paris, au débat concernant le budget de l'enseignement et de la recherche. Elle accompagnait aussi une marche pour dénoncer ce qu'elle appelle "la misère des chercheurs publics français". Plus de temps passé à chercher des financements, c'est moins de temps passé à enseigner, et à chercher, a-t-elle expliqué à la ministre Geneviève Fioraso : un point de vue partagé par les intéressés, notamment par Marc Pasquet, professeur des universités à l'école d'ingénieurs de l'EnsiCaen :

Quelques années plus jeune, Baptiste Hemery, enseignant dans cette même école, relève aussi cette difficulté. Moins de postes, et des financements qu'il faut aller chercher vers les entreprises. Et monter des dossiers prend du temps consacré en principe à la recherche, seule à être considérée pour les avancements et la réputation des chercheurs :