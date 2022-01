Théâtre du Champ Exquis de Blainville-sur-Orne : saison 2010/2011

Une programmation fidèle à ses engagements, et qui met en exergue le lieu de spectacles en faisant co-exister créations, formation théâtrale et recherche artistique.





NOVEMBRE

Mercredi 17 : Dehors. Création du théâtre du Champ Exquis. A 9h30, 11h et 16h. Dès 2 ans.

Mardi 23 : Une séance peu ordinaire. Création de la Compagnie Circo Aéréo. A 18h30 et 20h30 Dès 10 ans.

Mardi 30 : En l'absence des hommes. Création du théâtre du Champ Exquis. A 20h30. Dès 15 ans.



FEVRIER

Mardi 8 : Crises de mer. Création de la Compagnie Tanit théâtre. A 20h30. Dès 14 ans.

Dimanche 13 : Duo affretando. Musique de chambre de Paule Rodriguez et Louis-Marie Feuillet en collaboration avec l'Orchestre de Caen. A 17h. Tout public.

Mardi 22 : Le T de N-1. Théâtre d'objets de la compagnie les Ateliers du spectacle. A 20h30. Dès 12 ans.





Pratique : 02 31 44 08 31



