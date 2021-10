Ouagadougou (AFP). Burkina: le nouvel homme fort poursuit les consultations en vue d'une transition

La situation était calme mardi à Ouagadougou, où le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Zida doit poursuivre des consultations en vue de former un régime de transition qui pourrait être dirigé par un civil. Les rues étaient à nouveau pleines de monde dans la capitale burkinabè. Les vendeurs de rue étaient à pied d'oeuvre, sous un soleil de plomb dès le matin, a constaté un journaliste de l'AFP. Le lieutenant-colonel Zida, doit rencontrer dans la matinée le Mogho Naba, le "roi" des Mossis, la principale communauté du pays. Puis il s'entretiendra avec les entrepreneurs et les syndicats dans l'après-midi. M. Zida a été désigné par l'armée comme chef du régime intérimaire après la chute du président Blaise Compaoré. Il a promis lundi une transition dans un "cadre constitutionnel", laissant entrevoir un passage de flambeau aux autorités civiles. L'opposition politique rencontrait de son côté les représentants de l'Union africaine et des Nations unies.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire